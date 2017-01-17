﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто» и другие матчи

17.01.2017 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Торонто 109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)
Дата проведения
18 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (28 + 8 подборов), Богданович (11), Букер (8 + 8 подборов), Динуидди (5), Харрис (0)  старт; ЛеВерт (14), Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов), Хэмилтон (9), Килпатрик (7), Уайтхэд (5), Эйси (5), Фой (3).
Торонто
ДеРозан (36 + 11 подборов + 6 передач), Джозеф (33), Кэрролл (9), Валанчюнас (7 + 10 подборов), Ногейра (3)  старт; Росс (15), ВанВлит (10), Сиакам (4), Пелтль (2), Пауэлл (0).

 

Майами – Хьюстон 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)
Дата проведения
18 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Драгич (21 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Уэйтерс (17), Уайтсайд (14 + 15 подборов), Макгрудер (6), Бэббит (0)  старт; Эллингтон (18), Джонсон (16), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Рид (2).
Хьюстон
Харден (40 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Беверли (12 + 7 подборов), Ариза (11 + 8 подборов), Брюэр (8), Капела (0)  старт; Харрелл (13), Деккер (8 + 7 подборов), Гордон (7), Нене (4 + 7 подборов).

 

Чикаго – Даллас 88:89 (4 четверть)
Дата проведения
18 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью
Чикаго
Батлер (22 + 9 подборов + 9 передач), Лопес (21), Уэйд (13), Картер-Уильямс (10), Ципзер (5).
Даллас
Сет Карри (18), Барнс (17), Уильямс (9 + 7 передач), Новицки (9 + 9 подборов), Мэттьюз (8).

 

Сан-Антонио – Миннесота 73:75 (3 четверть)
Дата проведения
18 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Таунс (17 + 9 подборов), Рубио (16 + 7 передач), Дженг (10), ЛаВин (9), Уиггинс (4).

 

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
18 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 36
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Во вторник, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто».

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