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НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто» и другие матчи
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Во вторник, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
18 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (28 + 8 подборов),
Богданович (11),
Букер (8 + 8 подборов),
Динуидди (5),
Харрис (0) старт;
ЛеВерт (14),
Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов),
Хэмилтон (9),
Килпатрик (7),
Уайтхэд (5),
Эйси (5),
Фой (3).
- Торонто
-
ДеРозан (36 + 11 подборов + 6 передач),
Джозеф (33),
Кэрролл (9),
Валанчюнас (7 + 10 подборов),
Ногейра (3) старт;
Росс (15),
ВанВлит (10),
Сиакам (4),
Пелтль (2),
Пауэлл (0).
- Дата проведения
-
18 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Драгич (21 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Уэйтерс (17),
Уайтсайд (14 + 15 подборов),
Макгрудер (6),
Бэббит (0) старт;
Эллингтон (18),
Джонсон (16),
Дж. Джонсон (15 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Рид (2).
- Хьюстон
-
Харден (40 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь),
Беверли (12 + 7 подборов),
Ариза (11 + 8 подборов),
Брюэр (8),
Капела (0) старт;
Харрелл (13),
Деккер (8 + 7 подборов),
Гордон (7),
Нене (4 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
18 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Батлер (22 + 9 подборов + 9 передач),
Лопес (21),
Уэйд (13),
Картер-Уильямс (10),
Ципзер (5).
- Даллас
-
Сет Карри (18),
Барнс (17),
Уильямс (9 + 7 передач),
Новицки (9 + 9 подборов),
Мэттьюз (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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Во вторник, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся с «Денвером», «Бруклин» примет «Торонто».
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