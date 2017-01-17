﻿ Александр Романьков: «Рыженков пошел на повышение, но, надеюсь, спорт не бросит. Это – его. Кстати, мне и Рачковский нравится». 21.by
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Александр Романьков: «Рыженков пошел на повышение, но, надеюсь, спорт не бросит. Это – его. Кстати, мне и Рачковский нравится»

17.01.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Легендарный белорусский фехтовальщик, олимпийский чемпион Александр Романьков рассказал о Максиме Рыженкове.

– Но вообще-то, когда вы приедете на побывку, вас должен пригласить в гости министр спорта. Если вы нужны Узбекистану, то Беларуси тем более.

– А вы уверены, что он меня знает?

– Если честно, не совсем.

– Вот и я так думаю. И я не собираюсь ни к кому записываться на прием за неделю. К Рыженкову-старшему мог зайти, к Григорову, к тому же Максиму Рыженкову, которого знаю с детства. Он молодец, в курсе всех проблем не понаслышке. Сейчас пошел на повышение, но, надеюсь, спорт не бросит. Это — его. Кстати, мне и Рачковский нравится. Очень человечный, знаю, что пользуется уважением у своего окружения.

Володю Япринцева просто обожаю. Хороший мой друг. Был на суде, когда его освобождали. Из 150 человек в зал пустили только тридцать, и я попал в их число. Я у него и на других судебных заседаниях был. Не знал, как засвидетельствовать поддержку, и потому распечатал и вставил в рамку наше совместное фото на Олимпиаде в Лондоне. Мол, пусть жена дома повесит. Думаю, ему было приятно, – сказал Романьков.

 

 
 
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Легендарный белорусский фехтовальщик, олимпийский чемпион Александр Романьков рассказал о Максиме Рыженкове.

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