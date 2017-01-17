|
Бой Джошуа – Кличко станет самым большим в истории Великобритании
17.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Будущий поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа побил рекорд Великобритании по числу проданных билетов, сообщает
© AP/ Reinhold Matay
Накануне в продажу поступила вторая партия билетов на поединок между двумя олимпийскими чемпионами, которая была распродана в течение часа. Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании. Предыдущий был установлен в 2014 году — на бой между двумя британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 77 тысяч билетов.
"Спрос на билеты оказался феноменальным. Это, несомненно, самый большой бой в истории Великобритании. Мы могли бы заполнить "Уэмбли" дважды", — заявил промоутер Эдди Хирн.
Он также сообщил, что отправил запрос в мэрию и городской совет Лондона с просьбой увеличить вместимость арены на пять тысяч мест. Всего стадион рассчитан на 90 тысяч зрителей.
Поединок Джошуа (18 побед нокаутом в 18 боях) — Кличко (64 победы и 4 поражения в карьере) состоится 29 апреля. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, и вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бой между Джошуа и Кличко, в котором на кону будут стоять титулы суперчемпиона WBA, чемпиона мира IBF и чемпиона мира IBO (вакантный), пройдет в Лондоне на стадионе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии