МИНСК, 17 янв — Sputnik. Будущий поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа побил рекорд Великобритании по числу проданных билетов, сообщает ESPN .



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Накануне в продажу поступила вторая партия билетов на поединок между двумя олимпийскими чемпионами, которая была распродана в течение часа. Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч, что стало новым рекордом Великобритании. Предыдущий был установлен в 2014 году — на бой между двумя британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 77 тысяч билетов.

"Спрос на билеты оказался феноменальным. Это, несомненно, самый большой бой в истории Великобритании. Мы могли бы заполнить "Уэмбли" дважды", — заявил промоутер Эдди Хирн.

Он также сообщил, что отправил запрос в мэрию и городской совет Лондона с просьбой увеличить вместимость арены на пять тысяч мест. Всего стадион рассчитан на 90 тысяч зрителей.

Поединок Джошуа (18 побед нокаутом в 18 боях) — Кличко (64 победы и 4 поражения в карьере) состоится 29 апреля. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, и вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).