МИНСК, 17 янв — Sputnik. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов евро) за аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает The Sun .



© REUTERS Albert Gea Неймар, Месси и Погба возглавили топ самых дорогих футболистов мира

Официального предложения, по информации таблоида, "горожане" каталонцам еще не сделали. Но в ходе переговоров руководство английского клуба уведомило испанцев о готовности выложить за 29-летнего форварда крупную сумму. Контракт Месси с "сине-гранатовыми" истекает летом 2018 года, при этом в ноябре СМИ сообщали, что аргентинец не намерен продлевать действующее соглашение.

В декабре As сообщал, что "Барселона" готова предложить Месси новый контракт, по которому форвард будет получать 35 миллионов евро "чистыми" за сезон, тогда как по данным СМИ сторона футболиста нацелена на зарплату в 50 миллионов евро за сезон.

Сумма отступных за Месси составляет 250 миллионов евро, но решающим моментом в трансфере игрока может стать тот факт, что "Манчестер Сити" возглавляет бывший главный тренер "Барсы" Хосеп Гвардиола, хорошо знакомый аргентинцу.

Если трансфер состоится, сделка станет рекордной в истории футбола. До этого самым дорогим трансфером был переход летом прошлого года французского полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 миллионов евро.

Месси провел всю свою карьеру в "Барселоне", став восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он также является пятикратным обладателем "Золотого мяча".