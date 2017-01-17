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КХЛ. Коробов дисквалифицирован на четыре матча

18.01.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№24) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Двойной Малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.25. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф», – сообщает официальный сайт КХЛ.

 
 
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов дисквалифицирован на четыре матча.

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