Полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио расторгли контракты с «Анжи» и в настоящее время являются свободными агентами.

Маевский и Эбесилио были игроками «Анжи» с июля 2015 года.

«Анжи» после 17 туров РФПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. На прошлой неделе сообщалось, что на просмотре в клубе находятся 16 футболистов.