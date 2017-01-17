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Маевский расторг контракт с «Анжи»
18.01.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио расторгли контракты с «Анжи» и в настоящее время являются свободными агентами.
Маевский и Эбесилио были игроками «Анжи» с июля 2015 года.
«Анжи» после 17 туров РФПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице. На прошлой неделе сообщалось, что на просмотре в клубе находятся 16 футболистов.
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Полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио расторгли контракты с «Анжи» и в настоящее время являются свободными агентами.
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