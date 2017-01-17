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Чемпионат мира. Беларусь против Германии и другие матчи

18.01.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Франция

Групповой раунд

Группа С

Беларусь – Германия

18 января, 19.45

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Саудовская Аравия – Венгрия

18 января, 16.00

Хорватия – Чили

18 января, 19.45

Положение команд: Германия – 6 (3), Хорватия – 6 (3), Венгрия – 2 (3), Беларусь – 2 (3), Чили – 2 (3), Саудовская Аравия – 0 (3).

Группа B

Македония – Испания

18 января, 22.45

Положение команд: Словения – 7 (4), Испания – 6 (3), Македония – 4 (3), Исландия – 3 (4), Тунис – 2 (4), Ангола – 0 (4).

Группа D

Аргентина – Египет

18 января, 16.00

Дания – Бахрейн

18 января, 19.45

Швеция – Катар

18 января, 22.45

Положение команд: Дания – 6 (3), Швеция – 4 (3), Катар – 4 (3), Египет – 4 (3), Бахрейн – 0 (3), Аргентина – 0 (3).

 
 
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа С Беларусь – Германия 18 января, 19.45 Прямая трансляция: «Беларусь 5» Саудовская Аравия – Венгрия 18 января, 16.00 Хорватия...

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