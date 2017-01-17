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Чемпионат мира. Беларусь против Германии и другие матчи
18.01.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Франция
Групповой раунд
Группа С
Беларусь – Германия
18 января, 19.45
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Саудовская Аравия – Венгрия
18 января, 16.00
Хорватия – Чили
18 января, 19.45
Положение команд: Германия – 6 (3), Хорватия – 6 (3), Венгрия – 2 (3), Беларусь – 2 (3), Чили – 2 (3), Саудовская Аравия – 0 (3).
Группа B
Македония – Испания
18 января, 22.45
Положение команд: Словения – 7 (4), Испания – 6 (3), Македония – 4 (3), Исландия – 3 (4), Тунис – 2 (4), Ангола – 0 (4).
Группа D
Аргентина – Египет
18 января, 16.00
Дания – Бахрейн
18 января, 19.45
Швеция – Катар
18 января, 22.45
Положение команд: Дания – 6 (3), Швеция – 4 (3), Катар – 4 (3), Египет – 4 (3), Бахрейн – 0 (3), Аргентина – 0 (3).
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа С Беларусь – Германия 18 января, 19.45 Прямая трансляция: «Беларусь 5» Саудовская Аравия – Венгрия 18 января, 16.00 Хорватия...
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