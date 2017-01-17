Легендарный белорусский фехтовальщик, олимпийский чемпион Александр Романьков рассказал о своем 60-летнем юбилее.

– Вы довольны тем, чего добились в послеспортивной жизни?

– Вполне. Двое детей — это мой главный успех. Дочка Лена и сын Андрей. Лена работает в Объединенных Арабских Эмиратах, Андрей учится в Институте физкультуре на специальности «Спортивная психология».

У меня отличная семья, дружная и веселая. Все похожи по характеру друг на друга, и, считаю, это замечательно. Ну не можем мы быть стандартными. Я вот, например, в день рождения своей любимой женщины лазил по гаражам, которые были видны из ее окошка, и утрамбовывал первый снежок словами: «Тома, я тебя люблю!» Разве не красота?

А дочка знаете что отмочила на мой 60-летний юбилей? Ну, во-первых, что приятно, государство решило помочь отметить этот праздник и взяло все расходы на себя. Такой подарок, кроме меня, сделали, знаю, еще Спартаку Мироновичу. Удивили несказанно: мол, выбирайте ресторан и скажите, сколько будет гостей.

В итоге провели все в кафе водноспортивного комбината. Праздник получился замечательный. Вы представляете, что это такое — собрать друзей, многих из которых не видел несколько лет. Ведущим был Андрей Мищанчук — известный шоумен. И вот в ходе вечера он вдруг ударил в ладоши, дескать, дочка из Дубая прислала большой фотоколлаж, посвященный жизни и деятельности своего папы.

В зал вносят шикарный такой стенд, где действительно все вехи моей жизни. Андрей: «Александр Анатольевич, а вы идите, покажите всем гостям!» И тут у меня какое-то предчувствие появилось — и точно, среди гостей к общему восторгу обнаружилась моя Ленка. Была летом, гостила, а тут специально на юбилей прилетела в ноябре, понимала, какой для меня это день. Ну разве не красивый поступок? – вспомнил Романьков.