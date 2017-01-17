МИНСК, 18 янв — Sputnik. Экс-главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал заявил опроверг сообщения голландских СМИ о том, что он завершает карьеру, сообщает Cadena SER .

Накануне весь футбольный мир был ошеломлен новостью о завершении карьеры тренера ван Галом. Американские и нидерландские СМИ написали, что специалист после работы в Англии хотел уйти из профессии, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск и на данный момент не думает, что вернется к тренерской деятельности.

"Я не завершаю карьеру. У меня получился провальный год, и после этого мне нужно было принять какое-то решение — продолжать ли. И в этот момент действительно была большая вероятность того, что я закончу карьеру. В Голландии пресса пишет все, что ей вздумается", — сказал ван Гал.

По словам голландца, заголовок новости о своем уходе он прочитал вчера. "Но я сказал им лишь то, что мог бы уйти, но сейчас не время говорить об этом. Я решил сделать перерыв, а потом уже буду решать", — уточнил он.

Ван Гал также сообщил, что около месяца назад получил предложение возглавить испанскую"Валенсию". На вопрос, не исключает ли он возвращения в Испанию, ван Гал заявил: "Возможно. Но "Валенсии" я ответил отказом. В следующем году что-то может измениться. Все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать".

За свою карьеру кроме "Манчестер Юнайтед" ван Гал тренировал амстердамский "Аякс", "Барселону", АЗ из Алкмара, мюнхенскую "Баварию" и сборную Нидерландов. С клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Испании, Нидерландов и Германии. Со сборной завоевал бронзу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.