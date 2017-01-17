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Экстралига. Экс-нападающий «Шахтера» Робинсон может перейти в «Юность»

18.01.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Канадский нападающий Натан Робинсон может перейти в минскую «Юность».

Напомним, что темнокожий хоккеист на днях покинул «Шахтер». Бывший игрок НХЛ провел за «горняков» 17 матчей, где набрал 14 (5+9) очков.

Экстралига. Робинсон покинул «Шахтер» из-за конфликта с Антоненко

 
 
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Канадский нападающий Натан Робинсон может перейти в минскую «Юность».

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