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Дисквалификация Коробова: "Динамо" лишилось защитника на 4 матча
18.01.2017 10:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Защитник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Коробов получил четырехмачтовую дисквалификацию за нарушение правил в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (Владивосток), сообщили Sputnik в пресс-службе
Поединок "Адмирал" — "Динамо-Минск" состоялся 16 января на "Фетисов Арене".
"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК "Динамо" Дмитрия Коробова (№24) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" — Двойной Малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п.1.25. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении лиги.
Там также подчеркивается, что поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Таким образом общая дисквалификация Коробова составит четыре матча.
"Защитник "Динамо-Минск" пропустит всю предстоящую домашнюю серию матчей", — добавили в пресс-службе столичной дружины.
Коробов не сыграет в матчах против рижского "Динамо" (19 января), "Автомобилиста" (24 января), "Югра" (26 января), "Барыс" (28 января).
В нынешнем сезоне Коробов сыграл за "бело-синих" в 26 матчах и набрал 3 (1+2) результативных балла при 47 минутах штрафа, показателе полезности "-2" и среднем игровом времени 18 минут 8 секунд (22,2 смены).
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Хоккеист не сможет помочь своей команде во всех матчах домашней серии, которая стартует уже в четверг.
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