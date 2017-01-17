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Дисквалификация Коробова: "Динамо" лишилось защитника на 4 матча

18.01.2017 10:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Защитник хоккейного клуба "Динамо-Минск" Дмитрий Коробов получил четырехмачтовую дисквалификацию за нарушение правил в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (Владивосток), сообщили Sputnik в пресс-службе КХЛ.

Поединок "Адмирал" — "Динамо-Минск" состоялся 16 января на "Фетисов Арене". Игра завершилась победой "зубров" со счетом 5:3. В первом периоде Коробов покинул скамейку запасных и выскочил на лед во время драки на площадке.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК "Динамо" Дмитрия Коробова (№24) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" — Двойной Малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) — и согласно п.1.25. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении лиги.

Там также подчеркивается, что поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для игрока повторным в нынешнем сезоне, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Таким образом общая дисквалификация Коробова составит четыре матча.

Дисквалификация Коробова: "Динамо" лишилось защитника на 4 матча
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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"Защитник "Динамо-Минск" пропустит всю предстоящую домашнюю серию матчей", — добавили в пресс-службе столичной дружины.

Коробов не сыграет в матчах против рижского "Динамо" (19 января), "Автомобилиста" (24 января), "Югра" (26 января), "Барыс" (28 января).

В нынешнем сезоне Коробов сыграл за "бело-синих" в 26 матчах и набрал 3 (1+2) результативных балла при 47 минутах штрафа, показателе полезности "-2" и среднем игровом времени 18 минут 8 секунд (22,2 смены).

 
Теги: Минск
 
 
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