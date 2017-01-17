﻿ КХЛ. «Магнитка» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Динамо» Москва – ЦСКА и другие матчи. 21.by
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КХЛ. «Магнитка» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Динамо» Москва – ЦСКА и другие матчи

18.01.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Металлург Нк – Барыс
Дата проведения
18 января, 15.00, «Дворец спорта кузнецких металлургов»
Онлайн матча Видео
Металлург Мг – Авангард
Дата проведения
18 января, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
Динамо Москва – ЦСКА
Дата проведения
18 января, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
Онлайн матча Видео
Ак Барс – Салават Юлаев
Дата проведения
18 января, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
Витязь – Лада
Дата проведения
18 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

 
 
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