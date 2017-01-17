|
КХЛ. «Магнитка» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Динамо» Москва – ЦСКА и другие матчи
18.01.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ. «Магнитка» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата Юлаева», «Динамо» Москва – ЦСКА и другие матчи
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 5 матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии