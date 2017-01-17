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Щегрикович, Каршакевич, Шагойко и еще 6 футболистов на просмотре в «Слуцке»
18.01.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотре в «Слуцке» находятся 9 футболистов.
Это вратарь Борис Панкратов из «Белшины», защитники Денис Образов из «Днепра», Сергей Щегрикович из «Крумкачоў» и Валерий Каршакевич из «Торпедо-БелАЗ».
Кроме того, в расположение команды прибыли защитник Эдуард Жевнеров из «Белшины» и хавбека Александра Шагойко из «Ислочи».
Добавим, что в ближайшее время просмотр пройдут хавбек Владимир Хилькевич из «Днепра», а также два защитника — украинец Александр Сафонов из «Николаева» (Д2) и молдаванин Штефан Бургю из «Петрокуба» (Хынчешты, Молдова, Д1).
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На просмотре в «Слуцке» находятся 9 футболистов.
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