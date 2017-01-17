На просмотре в «Слуцке» находятся 9 футболистов.

Это вратарь Борис Панкратов из «Белшины», защитники Денис Образов из «Днепра», Сергей Щегрикович из «Крумкачоў» и Валерий Каршакевич из «Торпедо-БелАЗ».

Кроме того, в расположение команды прибыли защитник Эдуард Жевнеров из «Белшины» и хавбека Александра Шагойко из «Ислочи».

Добавим, что в ближайшее время просмотр пройдут хавбек Владимир Хилькевич из «Днепра», а также два защитника — украинец Александр Сафонов из «Николаева» (Д2) и молдаванин Штефан Бургю из «Петрокуба» (Хынчешты, Молдова, Д1).