﻿ Замначальника отдела спорта Молодечненского райисполкома: «Сафарьян не знает, как обстоят дела в Молодечненском футболе». 21.by
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Замначальника отдела спорта Молодечненского райисполкома: «Сафарьян не знает, как обстоят дела в Молодечненском футболе»

18.01.2017 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Молодеченского райисполкома Николай Шримф оценил ситуацию с футболом в регионе.

«Сергей Сафарьян не знает, как обстоят дела в Молодечненском футболе. Такая схема, когда варяги съезжаются со всего мира туда, где запахло деньгами, нам не подходит. В Молодечно давно выстроена вся инфраструктура.

Молодечненский ДЮСШ растит хорошие кадры. У нас есть своя команда, которая успешно выступала и будет выступать и в этом году во второй лиге. Игроки из этой команды видны не только молодечненцам, но и всей республике. Фамилии молодечненцев звучат и в национальной сборной, и в командах, играющих в высших дивизионах.

Чисть от Молодечно находится в 20 километрах. Разве это расстояние, чтобы не ездить туда? Мы принимали взвешенное решение, когда решили класть искусственное поле в Чисти. Там удобный подъезд, проложены коммуникации, оборудованные раздевалки и туалеты. Поле тренировочное, не для игр. Поэтому я считаю, что проще там сделать филиал ДЮСШ, где станет работать один тренер, который будет тренировать детей, чем говорить о том, как перенести искусственное поле в Молодечно. К сожалению, у нас нет платка, которым достаточно махнуть и все появится, но в наших планах сделать там искусственное освещение.

Когда будет известно, что у нас будет с финансированием, мы пригласим заинтересованных в развитии футбола в Молодечно, тех же тренеров, чтобы поговорить о том, как будем работать в 2017 году. Но я полагаю, что работать будем так же, как и в сезоне 2016», – сказал Шримф.

Напомним, на одном из брифингов заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян на вопрос о помощи в заявке «Молодечно» в первую лигу ответил: «Развитие футбола в регионах прежде всего происходит там, где есть заинтересованность местных властей. В Молодечно присутствует только нежелание развивать футбол. И АБФФ никак не может на это повлиять. Мы уже помогали этому району, но средства расходуются нерационально. Выделили синтетику последнего поколения, ее уложили в Чисти. Но для занятий детей туда не возят. Если будет желание властей – Сергей Николаевич с ними пообщается. Но оснований для этого нет».

 
 
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Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Молодеченского райисполкома Николай Шримф оценил ситуацию с футболом в регионе.

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