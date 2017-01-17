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Маевский близок к переходу в «Оренбург»
18.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Иван Маевский близок к переходу в «Оренбург».
Отметим, что команда сейчас готовится ко второй части чемпионата России на сборе в Турции.
Напомним, что недавно Маевский расторг контракт с «Анжи» и получил статус свободного агента.
Добавим, что в составе «Оренбурга» сейчас находятся еще двое белорусов: Александр Гутор и Павел Нехайчик.
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Белорусский полузащитник Иван Маевский близок к переходу в «Оренбург».
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