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Маевский близок к переходу в «Оренбург»

18.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Иван Маевский близок к переходу в «Оренбург».

Отметим, что команда сейчас готовится ко второй части чемпионата России на сборе в Турции.

Напомним, что недавно Маевский расторг контракт с «Анжи» и получил статус свободного агента.

Добавим, что в составе «Оренбурга» сейчас находятся еще двое белорусов: Александр Гутор и Павел Нехайчик.

 
 
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Белорусский полузащитник Иван Маевский близок к переходу в «Оренбург».

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