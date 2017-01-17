Белорусский полузащитник Иван Маевский близок к переходу в «Оренбург».

Отметим, что команда сейчас готовится ко второй части чемпионата России на сборе в Турции.

Напомним, что недавно Маевский расторг контракт с «Анжи» и получил статус свободного агента.

Добавим, что в составе «Оренбурга» сейчас находятся еще двое белорусов: Александр Гутор и Павел Нехайчик.