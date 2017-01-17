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Из крупных европейских чемпионов лишь в Беларуси, Казахстане, Ирландии и Грузии не предусмотрены выплаты клубам за ТВ-трансляции
18.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.
Согласно приведенному в документе исследованию, из крупных европейских чемпионатов (с валовым доходом больше 10 миллионов евро) лишь в Беларуси, Казахстане, Ирландии и Грузии не предусмотрены выплаты клубам за ТВ-трансляции.
Напомним, в нашей стране в среднем один-два матча в туре транслирует спортивный телеканал «Беларусь-5». Расходы на показ матчей берет на себя Белтелерадиокомпания, при этом клубы и лига не зарабатывают на продаже телеправ.
С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в блоге New Generation.
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Из крупных европейских чемпионов лишь в Беларуси, Казахстане, Ирландии и Грузии не предусмотрены выплаты клубам за ТВ-трансляции
УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.
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