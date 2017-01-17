УЕФА опубликовала восьмой сравнительный отчет по лицензированию клубов.

Согласно приведенному в документе исследованию, из крупных европейских чемпионатов (с валовым доходом больше 10 миллионов евро) лишь в Беларуси, Казахстане, Ирландии и Грузии не предусмотрены выплаты клубам за ТВ-трансляции.

Напомним, в нашей стране в среднем один-два матча в туре транслирует спортивный телеканал «Беларусь-5». Расходы на показ матчей берет на себя Белтелерадиокомпания, при этом клубы и лига не зарабатывают на продаже телеправ.

С анализом отчета УЕФА в преломлении на чемпионат Беларуси можно ознакомиться в блоге New Generation.

Прибыльные клубы, непатриотичные болельщики. Белорусский футбол глазами УЕФА