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Владислав Жук подписал контракт с БАТЭ
18.01.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт с БАТЭ подписал полузащитник Владислав Жук, выступавший в минувшем сезоне за мозырскую «Славию».
В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Подробную статистику смотрите
Отметим, что Жук являлся игроком молодежной сборной Беларуси (1994-95), записав себе в актив 12 поединков.
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Контракт с БАТЭ подписал полузащитник Владислав Жук, выступавший в минувшем сезоне за мозырскую «Славию».
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