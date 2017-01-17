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Владислав Жук подписал контракт с БАТЭ

18.01.2017 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контракт с БАТЭ подписал полузащитник Владислав Жук, выступавший в минувшем сезоне за мозырскую «Славию».

В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Подробную статистику смотрите здесь.

Отметим, что Жук являлся игроком молодежной сборной Беларуси (1994-95), записав себе в актив 12 поединков.

Владислав Жук подписал контракт с БАТЭ

 
 
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Контракт с БАТЭ подписал полузащитник Владислав Жук, выступавший в минувшем сезоне за мозырскую «Славию».

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