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Домрачева побежит "индивидуалку" в Антхольце
18.01.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщили Sputnik в пресс-службу Белорусской федерации биатлона.
© Sputnik Алексей Филиппов
Очередной этап биатлонного КМ стартует в четверг, 19 января, в итальянском Антхольце. Программу соревнований откроет женская индивидуальная гонка (15 километров с четырьмя огневыми рубежами).
"На старт выйдут следующие белорусские биатлонистки: Юркевич Дарья, Скардино Надежда, Кривко Ирина, Домрачева Дарья, Писарева Надежда", — рассказали в БФБ.
Гонка начнется в 16:15 (по минскому времени), в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".
Напомним, в последней гонке пятого этапа КМ в немецком Рупольдинге — пасьюте — Домрачева не участвовала.
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Беларусь будет представлена пятью спортсменками; любители биатлона смогут увидеть гонку в прямом эфире.
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