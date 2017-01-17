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Домрачева побежит "индивидуалку" в Антхольце

18.01.2017 15:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщили Sputnik в пресс-службу Белорусской федерации биатлона.

Домрачева побежит "индивидуалку" в Антхольце
© Sputnik Алексей Филиппов
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Очередной этап биатлонного КМ стартует в четверг, 19 января, в итальянском Антхольце. Программу соревнований откроет женская индивидуальная гонка (15 километров с четырьмя огневыми рубежами).

"На старт выйдут следующие белорусские биатлонистки: Юркевич Дарья, Скардино Надежда,  Кривко Ирина, Домрачева Дарья, Писарева Надежда", — рассказали в БФБ.

Гонка начнется в 16:15 (по минскому времени), в прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".

Напомним, в последней гонке пятого этапа КМ в немецком Рупольдинге — пасьюте — Домрачева не участвовала.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь будет представлена пятью спортсменками; любители биатлона смогут увидеть гонку в прямом эфире.

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