Полузащитник «Шахтера» Эдгар Олехнович рассказал о переходе в солигорский клуб.

— Как осваиваешься в новом коллективе?

— Все нормально. Некоторых ребят знаю. Живу в одном блоке с Алексиевичем. Хотя он тоже новичок, но у меня такое ощущение, что Илья знаком здесь со всеми. Что касается быта, то база чем-то похожа на ту, что была в Борисове. В этом смысле ничего необычного.

— Как возник вариант с нашим клубом?

— Мне позвонил Олег Михайлович Кубарев и лично выразил заинтересованность. Были и другие предложения, но я выбрал «Шахтер». Надеюсь, и у клуба, и у меня от совместной работы будут только положительные эмоции и все будет хорошо.

— Какие впечатления от работы с Олегом Кубаревым?

— Еще до того, как он вышел на меня с предложением, я слышал от многих ребят, что это сильный тренер. Я уже смог оценить это сам, хотя и провел только пару тренировок под началом Олега Михайловича. Где-то в том, что касается теории, в том, как построена работа на тренировках – уровень тренера ощущается.

— Твоя главная мотивация на сезон – это…

— На первом плане всегда стоят общекомандные успехие. Да, личные цели и задачи есть у каждого игрока, у меня в том числе. Но, повторюсь, главное – команда, – сказал Олехнович.