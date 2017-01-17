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Александра Герасименя: «Живем с Цуркиным на данный момент раздельно, потому что негде жить вместе»

18.01.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская спортсменка Александра Герасименя рассказала об отношениях с Евгением Цуркиным.

— Говоря о планах на 2017 год, вы отметили, что ваша главная цель — «утвердиться в личной жизни». Что вы понимаете под данными словами?

— Во-первых, узаконить наши отношения с Евгением Цуркиным. Во-вторых, иметь свой дом в материальном плане и домашний очаг в ментальном плане.

— А разве сейчас вы с Евгением не живете вместе?

— Живем мы на данный момент раздельно, потому что негде жить вместе. Наша новая квартира еще не готова. Но я приезжаю к нему, он приезжает ко мне. Плюс мы все-таки из разных городов.

— Насколько отношения на расстоянии для вас сложны?

— Я бы не ставила вопрос о сложности отношений. Я понимаю, что таковы обстоятельства на данном этапе и спокойно к этому отношусь. Понятно, что хочется быть больше рядом. Но зато радость от каждой встречи более бурная.

— Как Евгений сделал вам предложение и подарил обручальное кольцо?

— Почву Евгений подготавливал заранее, спрашивал, намекал. А предложение сделал после длительной разлуки, когда мы не виделись почти три месяца. Я была с дороги, уставшая, и буквально на пороге он подарил кольцо.

— Ваша реакция?

— Я сначала опешила, совсем не ожидала, просто в шоке стояла. Конечно, ответила «да».

— Для девушки свадьба, пожалуй, главное событие в жизни…

— Вы так считаете?

— А вы считаете по-другому?

— Я, наверное, пережила тот период, когда всем девочкам хочется стать невестой. Я вам скажу так, я бы и со свадьбой не торопилась сейчас. Я не считаю, что штамп в паспорте что-то меняет. Это устой, обычай. Но я не думаю, что это грандиозное событие. Для меня важнее, что внутри, а не все эти внешние формальности, – сказала Герасименя.

 
 
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Белорусская спортсменка Александра Герасименя рассказала об отношениях с Евгением Цуркиным.

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