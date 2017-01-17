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France Football включил Черника в сборную тура
18.01.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник был включен в сборную 20 тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания France Football.
Напомним, ранее «Нанси» победил «Бастию» (1:0), а Черник провел свой четвертый матч
Статистику выступлений Черника смотрите
Фото: скришнот с сайта
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник был включен в сборную 20 тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания France Football.
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