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France Football включил Черника в сборную тура

18.01.2017 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник был включен в сборную 20 тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания France Football.

Напомним, ранее «Нанси» победил «Бастию» (1:0), а Черник провел свой четвертый матч подряд без пропущенных голов.

Статистику выступлений Черника смотрите здесь.

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France Football включил Черника в сборную тура

Фото: скришнот с сайта France Football

 
 
Ссылка на источник 53
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Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник был включен в сборную 20 тура чемпионата Франции по версии авторитетного издания France Football.

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