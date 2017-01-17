﻿ Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» против «Сельты», «Алькоркон» принимает «Алавес». 21.by
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Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» против «Сельты», «Алькоркон» принимает «Алавес»

18.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» сыграет с «Сельтой», «Реал Сосьедад» примет «Барселону».

Кубок Испании

1/4 финала

Первые матчи

Алькоркон – Алавес
Дата проведения
18 января, 21.15, «Санто Доминго»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Сельта
Дата проведения
18 января, 23.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико – Эйбар
Дата проведения
19 января, 21.15, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Барселона
Дата проведения
19 января, 23.15, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка Испании.

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