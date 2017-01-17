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Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» против «Сельты», «Алькоркон» принимает «Алавес»
18.01.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» сыграет с «Сельтой», «Реал Сосьедад» примет «Барселону».
Кубок Испании
1/4 финала
Первые матчи
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Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Кубка Испании.
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