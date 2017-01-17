Новобранец БАТЭ Владислав Жук рассказал о своем переходе в стан борисовчан.

– Эмоции просто захлестывают, хотя стараюсь держать их в себе. Этот трансфер – огромный шаг вперед для меня. Хочется доказать, что не зря получил приглашение от лучшего клуба Беларуси. Постараюсь максимально быстро влиться в коллектив и сразу же начать приносить пользу на поле.

– Когда узнал об интересе со стороны «желто-синих»?

– Во время нахождения в учебке в Печах, куда отправился в ноябре. И вот однажды вечером раздался звонок с незнакомого номера. Как выяснилось, это был Анатолий Анатольевич Капский, который поинтересовался, есть ли у меня желание выступать в БАТЭ. В тот момент я испытал настоящее потрясение. Не мог поверить, что руководитель такого клуба сам звонит с подобным вопросом. А я незадолго до того сказал в интервью: если поступит приглашение из Борисова, то соглашусь безо всяких раздумий. Видимо, мысли иногда материализуются. Переговоры, конечно, прошли быстро. Правда, непосредственно документальное оформление несколько затянулось из-за моего пребывания в армии.

– Менее года назад ты дебютировал в высшей лиге за «Славию» – и вот уже в БАТЭ. Нет ощущения, что все происходит очень стремительно?

– Ну, у меня и раньше были варианты с командами элитного дивизиона. Например, с «Гомелем», который тогда не сумел найти общий язык со «Звездой»-БГУ, где я играл, по сумме компенсации. С жодинским «Торпедо» даже летал на сбор в Турцию, но травмировался. В начале 2016-го имел предложение от «Слуцка». Да и Мозырь звал на просмотр еще в 2014-м, после возвращения в высшую лигу. Но я уехал с молодежной сборной на «Кубок Содружества». Так что многое могло сложиться по-другому, однако всякий раз что-то не срасталось.

И вот зимой прошлого года Юрий Иосифович Пунтус снова пригласил на просмотр. На сборе в Пинске я неплохо зарекомендовал себя – в итоге подписал контракт. Чему был несказанно рад.

– И как оценишь для себя сезон-2016?

– Коль меня затем забрал БАТЭ, значит, все сложилось успешно :) В целом остался доволен собой, ведь первоочередная задача стояла закрепиться на новом уровне. Первая половина года, считаю, удалась больше. Летом почувствовал, скажем так, излишнюю уверенность в себе. Наверное, потому впоследствии выглядел не столь ярко. Хотя Юрий Иосифович видел то мое состояние, опускал с небес на землю. Ну а я получил огромный опыт и понял: молодому футболисту нельзя расслабляться ни на секунду. Необходимо постоянно развиваться, отрабатывать по максимуму на тренировках.

В целом я сыграл 28 чемпионатных матчей из 30. Два последних – против «Шахтера» и минского «Динамо» – пропустил не по своей воле, из-за армии. Знаю, что мне еще много в чем нужно прибавлять. И в БАТЭ созданы прекрасные условия для прогресса. Уже довелось побывать на базе в Дудинке – впечатления самые положительные. Теперь дело за мной – буду трудиться не покладая рук, – сказал Жук.