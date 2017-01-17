Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал, что клуб расторг контракт с белорусским защитником Михаилом Сиваковым.

«Судя по всему, Михаил Сиваков продолжит карьеру в другом клубе. Пока даже не знаю, в каком. У нас была с ним договоренность, что в случае появления предложения разорвем контракт по обоюдному согласию. Поэтому сегодня он расторгнут.

Спасибо Михаилу за то, что сделал для «Зари», за те игры, которые провел. Он помог команде достойно выступить в чемпионате Украины и в Лиге Европы. Были иногда ошибки, но их не бывает только у тех, кто ничего не делает. Желаем Михаилу плодотворно работать в другой команде.

Решение об уходе ему далось очень непросто. Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о своем будущем в финансовом плане. У многих игроков, и в принципе у людей, на первом плане стоит достаток и доход семьи. Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть возможность заработать больше, то нужно это делать.

Повторю, что Миша принес пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности. Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок», – сказал Рафаилов.

Ранее сообщалось , что Сиваков поехал на сбор с российским клубом