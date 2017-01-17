Украинской компании «Jaspen Capital Partners» не удалось договориться с Юрием Чижом и Владимиром Япринцевем о возмещении ущерба.

Таким образом, украинская компания Jaspen Capital Partners готовит иск в международный суд на «Трайпл». Об этом «Белорусскому партизану» сообщил один из учредителей Jaspen Capital Partners Петр Спатарь.

«Владимир Япринцев очень неохотно идет на контакт и за минувшие со дня его освобождения месяцы никаких активных действий по возвращению долга не предпринял. Юрий Чиж от контактов и вовсе отказывается, заявляя, что не имеет к этой сделке никакого отношения. Он говорит, что не уполномочивал Япринцева от имени «Трайпла» гарантировать эту сделку, что он и Казбек его подставили.

У наших юристов и у нас иное видение этой ситуации. Но мы хотели решить конфликт полюбовно, поэтому затормозили процесс подготовки дела против «Трайпла» в международном суде. Но теперь они не оставляют нам выбора. Точная дата и место суда будут известны в марте», - заявил Спатарь.

Напомним, в феврале 2014 года «Jaspen Capital Partners» совместно с зарегистрированной в Шотландии компанией «Maratoni» подписала контракт с Edena Investments (место дислокации Британские Виргинские острова) на поставку 2 тыс. тонн дизельного топлива на общую сумму более 1,6 млн долларов.

Сделка была гарантирована группой компаний «Трайпл» посредством подписания документов от лица заместителем гендиректора Владимира Япринцева, сын которого Казбек является одним из собственников «Edena Investments». Однако проплаченное дизтопливо в Украину так и не доехала, а деньги возвращены не были.

После того, как данная история стала достоянием общественности, обе стороны заявили о желании разрешить конфликт мирным путем и украинская компания не стала участвовать в процессе против отца и сына Япринцевых, который проходил в Минске в прошлом году.

«На самом деле для нас невыгодно, чтобы сидел Япринцев, чтобы сидел Юрий Чиж. Для нас было бы лучше, если бы они вышли из тюрьмы и начали какие-то переговоры. Незадолго до задержания Чижа у нас возникли переговоры с неизвестной стороной. Через адвокатов в Украине с нами консультировались по поводу возможного выкупа долга «Трайпла». Но после задержания Чижа эти переговоры остановились», – заявлял тогда представитель Jaspen Capital Partners.

В результате по делу Япринцевых проходили трое потерпевших – российский бизнесмен Юрий Савяк, директор эстонской компании «Газтранс» Андрей Рабцевич и известный белорусский легкоатлет Андрей Михневич.

Напомним, компания «Трайпл» является владельцем контрольного пакета акций футбольного «Динамо».

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