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Adidas представил комплект формы БАТЭ для товарищеских матчей
18.01.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Технический спонсор БАТЭ компания Adidas (представитель в Беларуси – Центр спортивной экипировки Adidas) предоставила «желто-синим» игровую форму для контрольных матчей БАТЭ на турецких сборах.
Также ее планируется использовать для представления новичков и обновления профайлов основного состава на клубном сайте – соответствующая фотосессия состоится в ближайшее время.
Официальная игровая форма на сезон-2017 будет презентована болельщикам в марте.
Фото: официальный сайт БАТЭ
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Технический спонсор БАТЭ компания Adidas (представитель в Беларуси – Центр спортивной экипировки Adidas) предоставила «желто-синим» игровую форму для контрольных...
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