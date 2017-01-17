Технический спонсор БАТЭ компания Adidas (представитель в Беларуси – Центр спортивной экипировки Adidas) предоставила «желто-синим» игровую форму для контрольных матчей БАТЭ на турецких сборах.

Также ее планируется использовать для представления новичков и обновления профайлов основного состава на клубном сайте – соответствующая фотосессия состоится в ближайшее время.

Официальная игровая форма на сезон-2017 будет презентована болельщикам в марте.









Фото: официальный сайт БАТЭ