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Директор по развитию брестского «Динамо» Радьков: «Обновление логотипа – всего лишь маркетинговый ход»

18.01.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал ребрендинг клубной эмблемы.

Единственным официальным логотипом «Динамо», который зарегистрирован, как нематериальный актив, был и остается классический логотип с круглой обводкой в написании с дефисом ФК «Динамо-Брест». Никто не собирается менять традиции клуба. Вместе с тем это нормальная международная практика, когда клубы запланировано прибегают к видоизменению, апгрейду логотипов ради соответствия требования времени при сохранении базовых элементов лого.

Мы не собирались кардинально менять логотип, как это сделал недавно «Ювентус». Обновление логотипа в наше время – это такая же распространенная практика, как ежегодное обновление формы: все должно быть новым и свежим при сохранении базовых элементов.

Мы сохранили все базовые элементы. Изменение только одно – написание названия мы сделали по-английски: это не замена официального логотипа, поэтому не видим смысла в каких-то общественных обсуждениях. Это всего лишь маркетинговый ход», – cказал Радьков.

Директор по развитию брестского «Динамо» Радьков: «Обновление логотипа – всего лишь маркетинговый ход»

 

 
Теги: Брест
 
 
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Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков прокомментировал ребрендинг клубной эмблемы.

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