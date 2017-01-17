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Кашевский вошел в тренерский штаб «Шахтера»
18.01.2017 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» подтвердил
36-летний Кашевский будет отвечать за тренировки, направленные на отработку оборонительных действий команды.
В минувшем сезоне специалист выступал за «Спартак» из Юрмалы. В составе «Шахтера» Кашевский провел сезоны 2013 и 2014 годов, выиграл Кубок Беларуси (2014), завоевал серебряные (2013) и бронзовые (2014) медали чемпионата.
Напомним, что ранее в штаб вошел тренер по физподготовке Георгий Кодица.
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«Шахтер» подтвердил информацию о том, что бывший игрок горняков Николай Кашевский войдет в тренерский штаб Олега Кубарева.
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