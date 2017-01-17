Центральное скаутинговое агентство НХЛ составило новый рейтинг проспектов для драфта-2017.

Форвард «Брэндона» (WHL) Нолан Патрик лидирует в списке полевых хоккеистов, выступающих в Северной Америке.

В рейтинг вошли два белорусских игрока: нападающий «Оуэн Саунд Аттак» (OHL) Максим Сушко занимает 73-ю позицию, защитник «Калгари Хитмен» (WHL) Владислав Еременко – 199-й.

Отметим, что белорусский голкипер Иван Кульбаков из «Янгстаун Фантомс» (USHL) отсутствует в рейтинге, хотя его фамилия попадала в предварительные списки.

Ни один белорусский хоккеист, выступающий в Европе, не попал в список.