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«Слуцк» объявил о назначении Павлова главным тренером
18.01.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Слуцк» объявил о назначении Виталия Павлова главным тренером клуба.
С середины прошлого сезона специалист возглавлял «Белшину».
В штаб Павлова вошли Сергей Журавский и Александр Кочиц.
Фото: официальный сайт «Слуцка
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«Слуцк» объявил о назначении Виталия Павлова главным тренером клуба.
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