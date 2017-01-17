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«Слуцк» объявил о назначении Павлова главным тренером

18.01.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Слуцк» объявил о назначении Виталия Павлова главным тренером клуба.

С середины прошлого сезона специалист возглавлял «Белшину».

В штаб Павлова вошли Сергей Журавский и Александр Кочиц.

«Слуцк» объявил о назначении Павлова главным тренером

Фото: официальный сайт «Слуцка

 
 
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«Слуцк» объявил о назначении Виталия Павлова главным тренером клуба.

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