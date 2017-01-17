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Кубок Африки. 2-й тур. Габон против Буркина-Фасо, Камерун сыграет с Гвинеей-Бисау
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В Габоне сегодня стартует второй тур Кубка африканский наций-2017.
Кубок Африки
2-й тур
Группа А
- Дата проведения
-
18 января, 19.00, «Стад д’Ангондже»
- Голы:
-
0:1 –
23 Накульма,
1:1 –
38, пенальти Обамеянг.
Габон –
Овоно, Аппиндангойе, Обианг (Зе Ондо, 35), Палюн, Манга, Танджигора (Мартинссон-Нгуали, 67), Ндонг, Бийого-Поко (Кевин, 75), Буанга, Обамеянг, Эвуна.
Буркина-Фасо –
Коффи, Дайо, Кулибали, Мало, Коне, Траоре (Саре, 77), Каборе, Зонго (Траоре, 54), Питройпа (Накульма, 11), Диавара, Траоре.
- Предупреждение:
-
Коффи
(37).
Группа В
Группа С
Группа D
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В Габоне сегодня стартует второй тур Кубка африканский наций-2017.
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