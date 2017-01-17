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Кубок Африки. 2-й тур. Габон против Буркина-Фасо, Камерун сыграет с Гвинеей-Бисау

18.01.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Габоне сегодня стартует второй тур Кубка африканский наций-2017.

Кубок Африки

2-й тур

Группа А

Габон – Буркина-Фасо 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
18 января, 19.00, «Стад д’Ангондже»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Накульма, 1:1 – 38, пенальти Обамеянг.
ГабонОвоно, Аппиндангойе, Обианг (Зе Ондо, 35), Палюн, Манга, Танджигора (Мартинссон-Нгуали, 67), Ндонг, Бийого-Поко (Кевин, 75), Буанга, Обамеянг, Эвуна.
Буркина-ФасоКоффи, Дайо, Кулибали, Мало, Коне, Траоре (Саре, 77), Каборе, Зонго (Траоре, 54), Питройпа (Накульма, 11), Диавара, Траоре.
Предупреждение:
Коффи (37).

 

Камерун – Гвинея-Бисау
Дата проведения
18 января, 22.00, «Стад д’Ангондже»
превью матча онлайн статистика

Группа В

Алжир – Тунис
Дата проведения
19 января, 19.00, «Стад де Франсвиль»
превью матча онлайн статистика

 

Сенегал – Зимбабве
Дата проведения
19 января, 22.00, «Стад де Франсвиль»
превью матча онлайн статистика

Группа С

Кот-д`Ивуар – ДР Конго
Дата проведения
20 января, 19.00, «Стад д`Ойем»
превью матча онлайн статистика

 

Марокко – Того
Дата проведения
20 января, 22.00, «Стад д`Ойем»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Гана – Мали
Дата проведения
21 января, 19.00, «Стад де Порт-Жантиль»
превью матча онлайн статистика

 

Египет – Уганда
Дата проведения
21 января, 22.00, «Стад де Порт-Жантиль»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В Габоне сегодня стартует второй тур Кубка африканский наций-2017.

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