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Лучшее приложение футбольных прогнозов на iOS: теперь с призами!

18.01.2017 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами. Мы увеличили главный приз, теперь он составляет 15 тысяч евро!

УСТАНОВИТЬ НА iPHONE/iPAD


Как здесь выиграть?

Каждый раунд мы предлагаем 6 матчей для прогноза.

Участник, угадавший точный счет всех матчей раунда, получит приз в размере 1500 евро.

Кроме того, все участники раунда получают очки за правильно угаданный точный счет, разницу забитых мячей и исход матча.

Участник, набравший больше всех очков по итогам раунда, получает приз 10 евро.

Лучшее приложение футбольных прогнозов на iOS: теперь с призами!

Как получить миллион?

Чтобы выиграть 15 тысяч евро, вам необходимо ввести в настройках ваш персональный ID Winline до начала первого матча в раунде.

Вы получите этот приз за 6 угаданных результатов и 100 евро, 75 евро или 45 евро – за лучшие прогнозы.

Розыгрыш проводится каждую неделю, участие для вас абсолютно бесплатно. Выплату призов спонсирует букмекерская компания Winline.

УСТАНОВИТЬ НА iPHONE/iPAD

Угадывайте и выигрывайте. Бесплатно!

 
 
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Underdog — бесплатная игра для футбольных болельщиков с денежными призами.

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