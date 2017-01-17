﻿ Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Саутгемптон» встретится с «Норвичем» и другие матчи. 21.by
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Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Саутгемптон» встретится с «Норвичем» и другие матчи

18.01.2017 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник и среду в Англии проходят переигровки матчей 3-го раунда Кубка Англии. «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Болтоном», а «Ливерпуль» в среду сыграет с «Плимутом». 

Кубок Англии

3-й раунд

Саутгемптон – Норвич 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 января, 22.45, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
СаутгемптонЛьюис, Мартина, Стивенс, Йосида, Маккуин, Рид, Класи, Симс, Уорд-Проуз, Родригес, Лонг.
НорвичМакговерн, Бассонг, Пинту, Беннетт, Клозе, Брэйди, Притчард, Мерфи, Мартин, Лаферти, Годфри.
Плимут – Ливерпуль 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 января, 22.45, «Хоум Парк»
превью матча онлайн статистика
ПлимутМаккормик, Сонго`О, Трелкелд, Перрингтон, Брэдли, Фокс, Кэри, Доналдсон, Гарита, Джервис, Слю.
ЛиверпульКариус, Вудберн, Морено, Гомес, Эджариа, Александер-Арнолд, Коутиньо, Лейва, Стюарт, Ориги, Старридж.
Ньюкасл – Бирмингем 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
18 января, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
НьюкаслЗельс, Финдли, Хэнли, Лазаар, Йедлин, Тиоте, Барлейзер, Шелви, Бен-Эль-Манни, Гуффран, Ритчи.
БирмингемЛегздинс, Робинсон, Граундс, Шоттон, Когли, Адамс, Дэвис, Теше, Коттерилл, Соломон-Отабор, Кифтенбелд.

 

Кристал Пэлас – Болтон 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
17 января, 23.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Генри, 1:1 – 68 Бентеке, 2:1 – 77 Бентеке.
Кристал ПэласСперони, Келли, Фрайерс, Уорд, Дилэйни (Томкинс, 62), Ледли (Панчон, 63), Фламини, Таунсенд, Ли Чун Юн, Кайкай, Реми (Бентеке, 62).
БолтонОлнвик, Биверс, Уитер, Торп, Уилсон, Генри (Тэйлор, 89), Спиринг, Вела, Тэйлор, Клаф (Клейтон, 88), Мэдин (Проктор, 78).
Предупреждения:
Ледли (31), Торп (37), Уилсон (54).
Бернли – Сандерленд 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44 Воукс, 2:0 – 83 Грэй.
БернлиПоуп, Кин, Тарковски, Дариква, Фланаган, Дефур, Хендрик, Бартон, Кайтли (Грэй, 77), Бойд (О`Нил, 90), Воукс.
СандерлендМанноне, Денайер, Манкильо, Джилободжи, Лав (Дефо, 63), Янузай, Ларссон, Джонс, Ханимен, ван Анхолт, Борини (Асоро, 80).
Предупреждения:
Лав (12), Дефур (78), Бартон (90).
Уимблдон – Саттон Юнайтед 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Кингмедоу»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Эллиотт, 1:1 – 75 Дикон, 1:2 – 90 Биаму, 1:3 – 90 Фитчетт.
УимблдонШи, Робинсон, Фуллер, Келли, Чарльз, Ривз, Булман, Пэрретт, Полеон (Робертсон, 16), Тэйлор (Уэлпдейл, 70), Эллиотт (Барнетт, 83).
Саттон ЮнайтедУорнер, Даунер (Хадсон-Одои, 66), Спенс, Аманква, Бекуит, Гомис (Мэй, 66), Истмонд, Коллинз, Таббс (Фитчетт, 75), Биаму, Дикон.
Предупреждения:
Дикон (34), Спенс (43), Келли (57), Коллинз (82), Барнетт (85).
Удаление:
Робинсон (15).
Флитвуд Таун – Бристоль Сити 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Флитвуд Хайбери»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 17 Пэтерсон.
Флитвуд ТаунКэрнс, Болджер, Дэвис, Белл, Истэм (Хантер, 74), Йонссон (Болл, 63), Демпси, Лонг, Маклафлин, Коул, Соуэрби (Ниреннольд, 55).
Бристоль СитиФилдинг, Флинт, Магнуссон, Литтл (О`Дода, 77), Райт, О`Нил, Брайен, Хегелер, Джурич (Браунхилл, 82), Энгвалль (Абрахам, 68), Пэтерсон.
Предупреждения:
Пэтерсон (33), Хегелер (77), Брайен (87), Хантер (90).
Барнсли – Блэкпул 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Оуквелл»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Меллор, 1:1 – 49 Макдоналд, 1:2 – 120 Осейи-Сэмюэл.
БарнслиДэвис, Макдоналд, Робертс (Джексон, 29), Бри, Уайт, Кент (Уильямс, 76), Скоуэн, Хурихэйн, Хэммилл, Армстронг (Уоткинс, 76), Брэдшоу.
БлэкпулСлокомб, Меллор, Олдред, Тэйлор (Филлискирк, 46), Эймсон, Макалистер, Пэйн (Йетс, 62), Пью, Робертсон, Каллен, Васселл (Осейи-Сэмюэл, 41).
Предупреждения:
Скоуэн (45), Хэммилл (65), Олдред (66), Осейи-Сэмюэл (80), Макдоналд (112).
Линкольн Сити – Ипсвич 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
17 января, 23.05, «Синсил Бэнк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Арнольд.
Линкольн СитиФарман, Уотерфолл, Хэберхэм, Вуд, Реджетт, Хоукридж (Маккомб, 90), Вудъярд, Пауэр, Арнольд (Малдун, 90), Робинсон (Мэрриотт, 80), Рид.
ИпсвичГеркен, Чемберс, Кнудсен, Эммануэл, Берра, Дуглас, Дигби, Скас, Уорд (Доззелл, 75), Бест (Сирс, 75), Лоуренс.
Предупреждения:
Рид (49), Дуглас (64), Вуд (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 36
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Во вторник и среду в Англии проходят переигровки матчей 3-го раунда Кубка Англии.

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