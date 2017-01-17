|
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» в гостях у «Плимута», «Саутгемптон» встретится с «Норвичем» и другие матчи
- Размер текста:
- A
- A
- A
Во вторник и среду в Англии проходят переигровки матчей 3-го раунда Кубка Англии. «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Болтоном», а «Ливерпуль» в среду сыграет с «Плимутом».
Кубок Англии
3-й раунд
- Дата проведения
-
18 января, 22.45, «Сент-Мэрис»
Саутгемптон –
Льюис, Мартина, Стивенс, Йосида, Маккуин, Рид, Класи, Симс, Уорд-Проуз, Родригес, Лонг.
Норвич –
Макговерн, Бассонг, Пинту, Беннетт, Клозе, Брэйди, Притчард, Мерфи, Мартин, Лаферти, Годфри.
- Дата проведения
-
18 января, 22.45, «Хоум Парк»
Плимут –
Маккормик, Сонго`О, Трелкелд, Перрингтон, Брэдли, Фокс, Кэри, Доналдсон, Гарита, Джервис, Слю.
Ливерпуль –
Кариус, Вудберн, Морено, Гомес, Эджариа, Александер-Арнолд, Коутиньо, Лейва, Стюарт, Ориги, Старридж.
- Дата проведения
-
18 января, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
Ньюкасл –
Зельс, Финдли, Хэнли, Лазаар, Йедлин, Тиоте, Барлейзер, Шелви, Бен-Эль-Манни, Гуффран, Ритчи.
Бирмингем –
Легздинс, Робинсон, Граундс, Шоттон, Когли, Адамс, Дэвис, Теше, Коттерилл, Соломон-Отабор, Кифтенбелд.
- Дата проведения
-
17 января, 23.00, «Селхерст Парк»
- Голы:
-
0:1 –
48 Генри,
1:1 –
68 Бентеке,
2:1 –
77 Бентеке.
Кристал Пэлас –
Сперони, Келли, Фрайерс, Уорд, Дилэйни (Томкинс, 62), Ледли (Панчон, 63), Фламини, Таунсенд, Ли Чун Юн, Кайкай, Реми (Бентеке, 62).
Болтон –
Олнвик, Биверс, Уитер, Торп, Уилсон, Генри (Тэйлор, 89), Спиринг, Вела, Тэйлор, Клаф (Клейтон, 88), Мэдин (Проктор, 78).
- Предупреждения:
-
Ледли
(31), Торп
(37), Уилсон
(54).
- Дата проведения
-
17 января, 22.45, «Терф Мур»
- Голы:
-
1:0 –
44 Воукс,
2:0 –
83 Грэй.
Бернли –
Поуп, Кин, Тарковски, Дариква, Фланаган, Дефур, Хендрик, Бартон, Кайтли (Грэй, 77), Бойд (О`Нил, 90), Воукс.
Сандерленд –
Манноне, Денайер, Манкильо, Джилободжи, Лав (Дефо, 63), Янузай, Ларссон, Джонс, Ханимен, ван Анхолт, Борини (Асоро, 80).
- Предупреждения:
-
Лав
(12), Дефур
(78), Бартон
(90).
- Дата проведения
-
17 января, 22.45, «Кингмедоу»
- Голы:
-
1:0 –
10 Эллиотт,
1:1 –
75 Дикон,
1:2 –
90 Биаму,
1:3 –
90 Фитчетт.
Уимблдон –
Ши, Робинсон, Фуллер, Келли, Чарльз, Ривз, Булман, Пэрретт, Полеон (Робертсон, 16), Тэйлор (Уэлпдейл, 70), Эллиотт (Барнетт, 83).
Саттон Юнайтед –
Уорнер, Даунер (Хадсон-Одои, 66), Спенс, Аманква, Бекуит, Гомис (Мэй, 66), Истмонд, Коллинз, Таббс (Фитчетт, 75), Биаму, Дикон.
- Предупреждения:
-
Дикон
(34), Спенс
(43), Келли
(57), Коллинз
(82), Барнетт
(85).
- Удаление:
-
Робинсон
(15).
- Дата проведения
-
17 января, 22.45, «Флитвуд Хайбери»
- Гол:
-
0:1 –
17 Пэтерсон.
Флитвуд Таун –
Кэрнс, Болджер, Дэвис, Белл, Истэм (Хантер, 74), Йонссон (Болл, 63), Демпси, Лонг, Маклафлин, Коул, Соуэрби (Ниреннольд, 55).
Бристоль Сити –
Филдинг, Флинт, Магнуссон, Литтл (О`Дода, 77), Райт, О`Нил, Брайен, Хегелер, Джурич (Браунхилл, 82), Энгвалль (Абрахам, 68), Пэтерсон.
- Предупреждения:
-
Пэтерсон
(33), Хегелер
(77), Брайен
(87), Хантер
(90).
- Дата проведения
-
17 января, 22.45, «Оуквелл»
- Голы:
-
0:1 –
30 Меллор,
1:1 –
49 Макдоналд,
1:2 –
120 Осейи-Сэмюэл.
Барнсли –
Дэвис, Макдоналд, Робертс (Джексон, 29), Бри, Уайт, Кент (Уильямс, 76), Скоуэн, Хурихэйн, Хэммилл, Армстронг (Уоткинс, 76), Брэдшоу.
Блэкпул –
Слокомб, Меллор, Олдред, Тэйлор (Филлискирк, 46), Эймсон, Макалистер, Пэйн (Йетс, 62), Пью, Робертсон, Каллен, Васселл (Осейи-Сэмюэл, 41).
- Предупреждения:
-
Скоуэн
(45), Хэммилл
(65), Олдред
(66), Осейи-Сэмюэл
(80), Макдоналд
(112).
- Дата проведения
-
17 января, 23.05, «Синсил Бэнк»
- Гол:
-
1:0 –
90 Арнольд.
Линкольн Сити –
Фарман, Уотерфолл, Хэберхэм, Вуд, Реджетт, Хоукридж (Маккомб, 90), Вудъярд, Пауэр, Арнольд (Малдун, 90), Робинсон (Мэрриотт, 80), Рид.
Ипсвич –
Геркен, Чемберс, Кнудсен, Эммануэл, Берра, Дуглас, Дигби, Скас, Уорд (Доззелл, 75), Бест (Сирс, 75), Лоуренс.
- Предупреждения:
-
Рид
(49), Дуглас
(64), Вуд
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник и среду в Англии проходят переигровки матчей 3-го раунда Кубка Англии.
-
Резиденция под Минском оказалась вотчиной друга Лукашенко
08:05, Tut.by
-
Фото дня. Когда греет любовь: мороз - а на девушке только блузка
07:15, Tut.by
-
Минчане подрались из-за парковочного места. Одному из них ампутировали "орган в паховой области"
14:10, Tut.by
-
10 удивительных фактов о женском организме
00:38, Flytothesky
-
В ФАП под Молодечно после укола умерла 31-летняя женщина
12:25, Tut.by
-
Минчане стали получать поддельные извещения о необходимости уплатить налог
07:46, Tut.by
-
Гидромет: в ночь на Крещение ожидается до –18 градусов
09:09, Sputnik Беларусь
-
"Про проблемы с позвоночником нужно думать с детства". Невролог о боли в спине и неполезном спорте
11:39, Tut.by
-
Почему демотивированы белорусские чиновники?
01:29, Ежедневник
-
Как выглядят алкогольные напитки под микроскопом
03:10, Flytothesky
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Экстралига. «Витебск» принимает «Брест», «U-20» – «Могилев»
16:40, Tribuna.com
-
«МЮ» готов продать Депая за 17,5 млн фунтов плюс бонусы
08:30, Tribuna.com
-
Минский СКА представил свой новый автобус
20:30, Tribuna.com
-
Иван Тихон: «Девятовский и Богданович? А что плохого в том, что избиратели проголосовали за те программы, которые они представили?»
16:39, Tribuna.com
-
Денис Шунто: «В отличии от прошлогоднего варианта в этой летней паузе будут проведены матчи Кубка Беларуси. Это хороший вариант»
16:15, Tribuna.com
-
Сергей Ковальчук: «Фамейе в БАТЭ? Впервые слышу об этом. Мы недавно полностью выкупили права на Джоэла и рассчитываем на него»
08:50, Tribuna.com
-
Чемпионат мира. Беларусь против Германии и другие матчи
09:36, Tribuna.com
-
Все новости
- Ответ на "письмо счастья". Как белорусы доказывают, что не должны платить налог на тунеядство 17.01.2017,
Tut.by
- "Пусть отдают ее кому хотят". Заводчик хаски, которая напала на ребенка, так и не забрал собаку 17.01.2017,
Tut.by
- Эти слова и выражения стоит выкинуть из своего лексикона 17.01.2017,
Flytothesky
- Как я героически за жену мстил 17.01.2017,
Фактрум
- Гордость Лукашенко: пять фактов о "белорусском" мессенджере Viber 17.01.2017,
Sputnik Беларусь
- "Объезжала кота и на скользкой дороге вылетела в кювет". В Минске погибла мама троих детей 17.01.2017,
Tut.by
- У Москвы возник вопрос относительно лагерей мигрантов в Беларуси 17.01.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии