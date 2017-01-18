Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итог матча с Германией (25:31) на ЧМ-2017.

«Сегодня играли с более опытной командой. Но я бы назвал нашу игру в первом тайме идеальной. Во второй половине встречи у нас исчезла интенсивность в действиях. И когда уже разрыв в счете стал большим, мы не смогли вернуться в игру.

Думаю, Германия может стать обладателем медалей на чемпионате мира», – сказал Шевцов.