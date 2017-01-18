﻿ Игорь Грищук: «Мы отдали очень много сил в Нижнем, откуда летели 14 часов, но сегодня ребята показали характер». 21.by
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Игорь Грищук: «Мы отдали очень много сил в Нижнем, откуда летели 14 часов, но сегодня ребята показали характер»

18.01.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Цмоки» Игорь Грищук прокомментировал победу над венгерским «Кермендом» (91:84) в рамках Кубка ФИБА.

«Поздравляю своих игроков. Игра была сложная для нас. Мы отдали очень много сил в Нижнем, откуда летели 14 часов, но сегодня ребята показали характер. Радует, что есть командная игра – мы совершили 27 результативных передач.

Мы искали слабые стороны «Керменда», поэтому давали мяч под кольцо, чтобы добыть очки. Очень хорошо показал себя Саша Семенюк, хочу его похвалить. Порадовал Алексей Тростинецкий, который много сил отдал в играх за сборную», – сказал Грищук.

 
 
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Главный тренер «Цмоки» Игорь Грищук прокомментировал победу над венгерским «Кермендом» (91:84) в рамках Кубка ФИБА.

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