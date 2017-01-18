Кубок развития

Словакия (U-17) – Беларусь (U-17) – 2:3

Голы: 1:0 – Келемен, 14; 2:0 – Давидик, 40; 2:1 – Василевич, 42; 2:2 – Сакута, 44; 2:3 – Петренко, 64.

Словакия: Крайчирик, Пишоя, Махара, Кркошка (Михалик, 69), Потома (Почилы, 69), Мурцко, Давидик (Кмет, 61), Войтко, Страхан, Келемен (Чернански, 61), Козак.

Беларусь: Самович, Мирошников (к), Вегеря (Мякиш, 41), Лаврик, Гружевский, Мосесов (Сакута, 41), Авраменко (Немирко, 41), Василевич (Петренко, 61), Матяшм (Кириленко, 41), Музыченко (Горбач, 41), Селивончик (Глинский, 41).

Запасные: Клещук, Фазылов, Петренко, Некрасов, Барсуков, Эльперин.

Предупреждения: Мосесов, 31; Страхан, 56

Победа позволила сборной Беларуси занять первое место в группе А. Таким образом, в стыковых матчах за 1-3 места наша команда сыграет с Россией и победителем группы С, который станет известен завтра.

Игра с Россией пройдет 20 января и начнется в 19.00 в футбольном манеже.