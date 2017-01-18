МИНСК, 18 янв — Sputnik. Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Германии на Чемпионате мира по гандболу среди мужчин со счетом 25:31, сообщает Sputnik.

Команда Юрия Шевцова продолжает выступление на мировом форуме во Франции. В среду в рамках предварительного раунда на "Киндарене" в Руане белорусы провели поединок против действующих чемпионов Европы и бронзовых призеров Олимпиады-2016 немцев. Встреча завершилась со счетом 25:31 (16:16).

В составе белорусов самыми результативными стали сразу трое гандболистов: Артем Королек, Сергей Шилович и Алексей Шинкель — по четыре мяча. К слову, последний дебютировал на этом ЧМ. У немцев больше других ворота соперника поразил Уве Генсхаймер — восемь раз.

20 января в заключительном поединке на предварительном этапе белорусская команда сыграет с венграми, начало встречи в 22:45.

Положение в группе С: Германия — 8 очков (4 игры), Хорватия — 6 (3), Венгрия — 4 (4), Беларусь — 2 (4), Чили — 2 (3), Саудовская Аравия — 0 (4).