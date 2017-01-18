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Гандбольный ЧМ-2017: Беларусь проиграла Германии

18.01.2017 21:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Сборная Беларуси потерпела поражение от команды Германии на Чемпионате мира по гандболу среди мужчин со счетом 25:31, сообщает Sputnik.

Гандбольный ЧМ-2017: Беларусь проиграла Германии
© flickr.com/ France Handball 2017
Шевцов: в матче с хорватами мы сделали огромный шаг вперед

Команда Юрия Шевцова продолжает выступление на мировом форуме во Франции. В среду в рамках предварительного раунда на "Киндарене" в Руане белорусы провели поединок против действующих чемпионов Европы и бронзовых призеров Олимпиады-2016 немцев. Встреча завершилась со счетом 25:31 (16:16).

В составе белорусов самыми результативными стали сразу трое гандболистов: Артем Королек, Сергей Шилович и Алексей Шинкель — по четыре мяча. К слову, последний дебютировал на этом ЧМ. У немцев больше других ворота соперника поразил Уве Генсхаймер — восемь раз. 

20 января в заключительном поединке на предварительном этапе белорусская команда сыграет с венграми, начало встречи в 22:45.

Положение в группе С: Германия — 8 очков (4 игры), Хорватия — 6 (3), Венгрия — 4 (4), Беларусь — 2 (4), Чили — 2 (3), Саудовская Аравия — 0 (4).

 
Теги: Минск
 
 
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У белорусов есть последний шанс выйти в плей-офф Чемпионата мира – в пятницу они сразятся со сборной Венгрии.

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