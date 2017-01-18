МИНСК, 18 янв — Sputnik. Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, который в настоящее время защищает цвета футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид), согласовал с английским "Манчестер Юнайтед" условия личного контракта, сообщает independent.co.uk .

Близится зимнее трансферное окно, и европейские клубы вовсю готовятся к подписанию новых футболистов. Ранее британские СМИ сообщили, что "МЮ" намерен пополнить состав футболистами "Атлетико" Гризманном и Саулем Ньигесом. Общая сумма отступных в контрактах двух игроков составляет 145 миллионов фунтов (178,71 миллиона долларов).

По информации Independent, представители "МЮ" вели переговоры с Гризманном в течение нескольких месяцев. Кроме того, стороны уже достигли договоренностей по нескольким пунктам, включая зарплату и будущий игровой номер нападающего. При этом сам игрок не против воссоединиться в Манчестере со своим партнером по сборной Франции Полем Погба, который перебрался в стан "красных дьяволов" летом прошлого года.

Отмечается, что трансфер лучшего бомбардира Евро-2016 может быть осложнен санкциями ФИФА по отношению к "Атлетико" — Международная федерация футбола в 2016 году наказала мадридцев запретом на регистрацию новых игроков за нарушения, касающиеся переходов несовершеннолетних футболистов.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. Минувшим летом 25-летний игрок в составе своей национальной команды завоевал серебро домашнего чемпионата Европы, став лучшим бомбардиром турнира. В мае 2016 года француз отклонил предложение лондонского "Челси", который был готов заплатить испанскому клубу 63 миллиона фунтов за его трансфер.