﻿﻿ Гризманн согласовал с "Манчестер Юнайтед" зарплату и игровой номер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гризманн согласовал с "Манчестер Юнайтед" зарплату и игровой номер

18.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, который в настоящее время защищает цвета футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид), согласовал с английским "Манчестер Юнайтед" условия личного контракта, сообщает independent.co.uk.

Гризманн согласовал с "Манчестер Юнайтед" зарплату и игровой номер
© AFP/ JOSE JORDAN
СМИ сообщили о готовности "Манчестер Сити" заплатить за Месси €115 млн

Близится зимнее трансферное окно, и европейские клубы вовсю готовятся к подписанию новых футболистов. Ранее британские СМИ сообщили, что "МЮ" намерен пополнить состав футболистами "Атлетико" Гризманном и Саулем Ньигесом. Общая сумма отступных в контрактах двух игроков составляет 145 миллионов фунтов (178,71 миллиона долларов).

По информации Independent, представители "МЮ" вели переговоры с Гризманном в течение нескольких месяцев. Кроме того, стороны уже достигли договоренностей по нескольким пунктам, включая зарплату и будущий игровой номер нападающего. При этом сам игрок не против воссоединиться в Манчестере со своим партнером по сборной Франции Полем Погба, который перебрался в стан "красных дьяволов" летом прошлого года.

Отмечается, что трансфер лучшего бомбардира Евро-2016 может быть осложнен санкциями ФИФА по отношению к "Атлетико" — Международная федерация футбола в 2016 году наказала мадридцев запретом на регистрацию новых игроков за нарушения, касающиеся переходов несовершеннолетних футболистов.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. Минувшим летом 25-летний игрок в составе своей национальной команды завоевал серебро домашнего чемпионата Европы, став лучшим бомбардиром турнира. В мае 2016 года француз отклонил предложение лондонского "Челси", который был готов заплатить испанскому клубу 63 миллиона фунтов за его трансфер.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ сообщают, что манкунианцы готовы отдать за 25-летнего француза 100 миллионов евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 18 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика