МИНСК, 18 янв — Sputnik. Шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце не является определяющим перед Чемпионатом мира в Хохфильцине (Австрия), заявил старший тренер женской команды Беларуси Федор Свобода.



© Sputnik Андрей Аносов/СБР Домрачева побежит "индивидуалку" в Антхольце

Шестой этап КМ стартует в Антхольце 19 января женской индивидуальной гонкой. Всего в программе соревнований шесть гонок ("индивидуалки", масс-старты и эстафеты). Завершится этап 22 января.

"То, что этот этап является определяющим по отношению к чемпионату мира, я не совсем согласен. Определяющим его назвать нельзя, он такой же важный, как и все", — приводит слова Свободы пресс-служба Белорусской федерации биатлона .

По словам специалиста, перед мировым форумом в Хохфильцине нужно не только восстановить силы, но и подготовиться к турниру. "Это третий этап подряд, безусловно, усталость накапливается, а впереди чемпионат мира, и задача стоит не только восстановиться, но и подготовиться к нему", — заключил Свобода.

Чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.