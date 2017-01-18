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Свобода рассказал о важности этапа КМ в Антхольце

18.01.2017 20:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Шестой этап Кубка мира в итальянском Антхольце не является определяющим перед Чемпионатом мира в Хохфильцине (Австрия), заявил старший тренер женской команды Беларуси Федор Свобода.

Свобода рассказал о важности этапа КМ в Антхольце
© Sputnik Андрей Аносов/СБР
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Шестой этап КМ стартует в Антхольце 19 января женской индивидуальной гонкой. Всего в программе соревнований шесть гонок ("индивидуалки", масс-старты и эстафеты). Завершится этап 22 января.

"То, что этот этап является определяющим по отношению к чемпионату мира, я не совсем согласен. Определяющим его назвать нельзя, он такой же важный, как и все", — приводит слова Свободы пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

По словам специалиста, перед мировым форумом в Хохфильцине нужно не только восстановить силы, но и подготовиться к турниру. "Это третий этап подряд, безусловно, усталость накапливается, а впереди чемпионат мира, и задача стоит не только восстановиться, но и подготовиться к нему", — заключил Свобода. 

Чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля. 

 
Теги: Минск
 
 
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Перед Чемпионатом мира в Хохфильцине биатлонисты, по словам специалиста, должны не только успеть восстановить силы, но и подготовиться к соревнованиям.

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