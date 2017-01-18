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Беларусь проиграла Германии в групповом раунде мужского чемпионата мира по гандболу
18.01.2017 21:12 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 18 января. В четвертом туре группового раунда чемпионата мира во Франции 18 января белорусские гандболисты проиграли сборной Германии — 25:31 (16:16).
Точно с таким же счетом команда Юрия Шевцова уступила в предыдущем матче хорватам (первый тайм 15:18).
Положение команд в группе С: Германия — 8 очков (4 матча; разница мячей 131-86), Хорватия — 6 (3; 90-76), Венгрия — 4 (4; 122-111), Чили — 2 (3; 75-97), Беларусь — 2 (4; 107-120), Саудовская Аравия — 0 (4; 97-132).
В заключительном туре 20 января Беларусь сыграет с Венгрией. Четыре лучшие команды группы выйдут в 1/8 финала. При равенстве очков чилийцы имеют преимущество над белорусами благодаря победе в личной встрече (32:28).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 18 января. В четвертом туре группового раунда чемпионата мира во Франции 18 января белорусские гандболисты проиграли сборной Германии — 25:31 (16:16). Точно с...
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