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«Реал» проиграл два матча подряд впервые с ноября 2015 года
19.01.2017 01:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» уступил в матче Кубка Испании против «Сельты» (1:2).
Мадридцы уступили в двух матчах подряд впервые с ноября 2015 года, когда командой руководил Рафаэль Бенитес. Ранее «Реал» проиграл «Севилье» (1:2).
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«Реал» уступил в матче Кубка Испании против «Сельты» (1:2).
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