﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки» и другие матчи

19.01.2017 00:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)
Дата проведения
19 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Стаускас (0)  старт; Хендерсон (9), Шарич (8 + 9 подборов), Ноэл (5), Родригес (4 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (4).
Торонто
ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Сиакам (2), Кэрролл (0)  старт; Росс (8), Саллинджер (8), Джозеф (5), Пауэлл (5), ВанВлит (2), Пелтль (0).

 

Вашингтон – Мемфис 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)
Дата проведения
19 января, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Гортат (7 + 11 подборов)  старт; Смит (8), Берк (5), Убре (3), Саторански (2).
Мемфис
Марк Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач + 5 потерь), Грин (15 + 13 подборов), Аллен (6 + 7 подборов), Парсонс (6)  старт; Картер (12), Эннис (8), Рэндолф (6 + 9 подборов), Харрисон (0).

 

Шарлотт – Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)
Дата проведения
19 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (9), Марв. Уильямс (8 + 9 подборов), Зеллер (6 + 10 подборов)  старт; Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11), Сешнс (4), Робертс (0), Грэм (0).
Портленд
Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 подборов), Амину (7 + 7 подборов)  старт; Тернер (8 + 9 подборов), Крэбб (5), Ленард (5), Вонле (4 + 7 подборов), Напьер (0), Коннотон (0), Лэйман (0).

 

Бостон – Нью-Йорк 106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)
Дата проведения
19 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (39), Краудер (21), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 10 передач), Смарт (4)  старт; Браун (12), Розир (5), Олиник (4), Жеребко (4), Мики (2), Грин (0).
Нью-Йорк
Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Энтони (13), О’Куинн (2), Бэйкер (0)  старт; Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Дженнингс (11), Ли (9 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (5 + 7 подборов).

 

Новый Орлеан – Орландо 116:92 (4 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью
Новый Орлеан
Дэвис (21 + 13 подборов), Холидэй (14), Каннингем (14), Хилд (10), Хилл (5).
Орландо
Пэйтон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Вучевич (10 + 8 подборов), Микс (5).

 

Хьюстон – Милуоки 98:82 (4 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Харден (36 + 7 подборов), Беверли (9 + 8 подборов), Харрелл (9 + 4 блок-шота), Ариза (5), Брюэр (2).
Милуоки
Адетокумбо (32 + 10 подборов + 4 блок-шота), Паркер (15 + 7 подборов), Брогдон (7 + 6 передач), Снелл (5), Хенсон (4).

 

Детройт – Атланта 100:78 (4 четверть)
Дата проведения
19 января, 04.00, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью
Атланта
Миллсэп (21 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Бэйзмор (10), Ховард (4), Сефолоша (0).

 

Голден Стэйт – Оклахома-Сити
Дата проведения
19 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Индиана
Дата проведения
19 января, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Шевцов: «Во второй половине у нас пропала интенсивность, и мы не смогли вернуться в игру»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика