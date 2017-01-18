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НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки» и другие матчи
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В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
19 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (26 + 9 подборов),
Ильясова (18),
Макконнелл (10 + 8 передач),
Ковингтон (10 + 5 потерь),
Стаускас (0) старт;
Хендерсон (9),
Шарич (8 + 9 подборов),
Ноэл (5),
Родригес (4 + 7 подборов),
Луваву-Кабарро (4).
- Торонто
-
ДеРозан (25 + 6 передач),
Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь),
Валанчюнас (10 + 16 подборов),
Сиакам (2),
Кэрролл (0) старт;
Росс (8),
Саллинджер (8),
Джозеф (5),
Пауэлл (5),
ВанВлит (2),
Пелтль (0).
- Дата проведения
-
19 января, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Уолл (25 + 13 передач),
Портер (25 + 7 подборов),
М-ф Моррис (17 + 12 подборов),
Бил (12),
Гортат (7 + 11 подборов) старт;
Смит (8),
Берк (5),
Убре (3),
Саторански (2).
- Мемфис
-
Марк Газоль (28 + 7 передач),
Конли (20 + 6 передач + 5 потерь),
Грин (15 + 13 подборов),
Аллен (6 + 7 подборов),
Парсонс (6) старт;
Картер (12),
Эннис (8),
Рэндолф (6 + 9 подборов),
Харрисон (0).
- Дата проведения
-
19 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (23),
Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Кидд-Гилкрист (9),
Марв. Уильямс (8 + 9 подборов),
Зеллер (6 + 10 подборов) старт;
Хибберт (16),
Белинелли (13),
Камински (11),
Сешнс (4),
Робертс (0),
Грэм (0).
- Портленд
-
Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач),
Макколлум (18),
Харклесс (9),
Пламли (8 + 10 подборов),
Амину (7 + 7 подборов) старт;
Тернер (8 + 9 подборов),
Крэбб (5),
Ленард (5),
Вонле (4 + 7 подборов),
Напьер (0),
Коннотон (0),
Лэйман (0).
- Дата проведения
-
19 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (39),
Краудер (21),
Джонсон (10 + 7 подборов),
Хорфорд (5 + 10 передач),
Смарт (4) старт;
Браун (12),
Розир (5),
Олиник (4),
Жеребко (4),
Мики (2),
Грин (0).
- Нью-Йорк
-
Роуз (30 + 10 подборов),
Кузминскас (17),
Энтони (13),
О’Куинн (2),
Бэйкер (0) старт;
Эрнангомес (17 + 11 подборов),
Холидэй (13),
Дженнингс (11),
Ли (9 + 8 подборов + 7 передач),
Пламли (5 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
19 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Дэвис (21 + 13 подборов),
Холидэй (14),
Каннингем (14),
Хилд (10),
Хилл (5).
- Орландо
-
Пэйтон (14),
Гордон (14 + 8 подборов),
Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов),
Вучевич (10 + 8 подборов),
Микс (5).
- Дата проведения
-
19 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (36 + 7 подборов),
Беверли (9 + 8 подборов),
Харрелл (9 + 4 блок-шота),
Ариза (5),
Брюэр (2).
- Милуоки
-
Адетокумбо (32 + 10 подборов + 4 блок-шота),
Паркер (15 + 7 подборов),
Брогдон (7 + 6 передач),
Снелл (5),
Хенсон (4).
- Дата проведения
-
19 января, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В среду, 18 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» примет «Оклахома-Сити», «Хьюстон» – «Милуоки».
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