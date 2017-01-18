﻿ ЧМ-2017. В случае победы Чили над Саудовской Аравией, сборной Беларуси для выхода в плей-офф нужно обыграть Венгрию с разницей в 4 мяча. 21.by
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ЧМ-2017. В случае победы Чили над Саудовской Аравией, сборной Беларуси для выхода в плей-офф нужно обыграть Венгрию с разницей в 4 мяча

19.01.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После пяти туров группового раунда чемпионата мира у сборной Беларуси остались шансы на выход в плей-офф.

Напомним, в заключительном туре Беларусь сыграет с Венгрией, а чили против Саудовской Аравии.

Если аравийцы победят Чили, то для выхода из группы команде Шевцова будет достаточно ничьей в матче против венгров. Если Чили обыграет Саудовскую Аравию, то Беларуси для выхода необходимо обыграть Венгрию с разницей в 4 мяча.

Германия и Хорватия уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Чили – 2 (4), Саудовская Аравия – 0 (4).

 
 
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После пяти туров группового раунда чемпионата мира у сборной Беларуси остались шансы на выход в плей-офф.

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