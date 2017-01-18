|
ЧМ-2017. В случае победы Чили над Саудовской Аравией, сборной Беларуси для выхода в плей-офф нужно обыграть Венгрию с разницей в 4 мяча
19.01.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
После пяти туров группового раунда чемпионата мира у сборной Беларуси остались шансы на выход в плей-офф.
Напомним, в заключительном туре Беларусь сыграет с Венгрией, а чили против Саудовской Аравии.
Если аравийцы победят Чили, то для выхода из группы команде Шевцова будет достаточно ничьей в матче против венгров. Если Чили обыграет Саудовскую Аравию, то Беларуси для выхода необходимо обыграть Венгрию с разницей в 4 мяча.
Германия и Хорватия уже обеспечили себе выход в плей-офф.
Положение команд: Германия – 8 очков (4 матча), Хорватия – 8 (4), Венгрия – 4 (4), Беларусь – 2 (4), Чили – 2 (4), Саудовская Аравия – 0 (4).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧМ-2017. В случае победы Чили над Саудовской Аравией, сборной Беларуси для выхода в плей-офф нужно обыграть Венгрию с разницей в 4 мяча
После пяти туров группового раунда чемпионата мира у сборной Беларуси остались шансы на выход в плей-офф.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии