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Deloitte: «МЮ» в прошлом сезоне заработал больше всех, «Барселона» — 2-я, «Реал» — 3-й, «Зенит» — 17-й

19.01.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Компания Deloitte провела исследование доходов клубов в мировом футболе в сезоне-2015/16.

Учитывалась выручка в дни матчей, а также доходы от трансляций и коммерции, при этом в отчет не вошли суммы, полученные от трансферов.

На первое место спустя 11 лет вернулся «Манчестер Юнайтед», заработавший в прошлом сезоне рекордные 515 миллионов фунтов.

«Барселона» сохранила вторую позицию (463,8 млн), «Реал», лидировавший на протяжении последних 11 лет, опустился на третье место (463,8).

Топ-20 клубов по доходам в сезоне-2015/16*

1 (+2). «Манчестер Юнайтед» — 515,3 млн фунтов

2 (=). «Барселона» — 463,8

3 (-2). «Реал» — 463,8

4 (+1). «Бавария» — 442,7

5 (+1). «Манчестер Сити» — 392,6

6 (-2). «ПСЖ» — 389,6

7 (=). «Арсенал» — 350,4

8 (=). «Челси» — 334,6

9 (=). «Ливерпуль» — 302

10 (=). «Ювентус» — 255,1

11 (=). «Боруссия» — 212,3

12 (=). «Тоттенхэм» — 209,2

13 (+3). «Атлетико» — 171

14 (-1). «Шальке» — 167,9

15 (=). «Рома» — 163,2

16 (-2). «Милан» — 160,6

17 (+1). «Зенит» — 147

18 (-). «Вест Хэм» — 143,8

19 (+1). «Интер» — 134

20 (-). «Лестер» — 128,7

*В скобках — разница по сравнению с предыдущим рейтингом.

 
 
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Компания Deloitte провела исследование доходов клубов в мировом футболе в сезоне-2015/16.

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