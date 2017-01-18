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Кубок ФИБА. «Цмокi» лишились шансов на выход в плей-офф
19.01.2017 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В пятом туре основного раунда Кубка ФИБА «Цмокi» обыграли «Керменд», а «Нантер» разгромил «Бней Герцлию» (91:84).
Таким образом, белорусская команда не сможет подняться на второе место в таблице группы N. В случае победы над «Нантером» в домашнем матче и поражения «Керменда» от «Бней Герцлии», у «Цмокаў» и «Керменда» будет одинаковое количество очков. За счет личных встреч второе место в группе останется за венграми (в пером матче белорусы проиграли – 74:90).
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В пятом туре основного раунда Кубка ФИБА «Цмокi» обыграли «Керменд», а «Нантер» разгромил «Бней Герцлию» (91:84).
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