В пятом туре основного раунда Кубка ФИБА «Цмокi» обыграли «Керменд», а «Нантер» разгромил «Бней Герцлию» (91:84).

Таким образом, белорусская команда не сможет подняться на второе место в таблице группы N. В случае победы над «Нантером» в домашнем матче и поражения «Керменда» от «Бней Герцлии», у «Цмокаў» и «Керменда» будет одинаковое количество очков. За счет личных встреч второе место в группе останется за венграми (в пером матче белорусы проиграли – 74:90).