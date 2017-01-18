МИНСК, 19 янв — Sputnik. Технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен выступил с рядом предложений, как, по его мнению, можно сделать игру номер один еще более интересной, например: заменить пенальти, отменить офсайды и другое, сообщает Goal.com .



© REUTERS Arnd Wiegmann Футбол: на ЧМ-2026 будут играть 48 команд

Вслед за увеличением числа участников финальных турниров чемпионатов мира до 48 команд ФИФА может к ЧМ-2026 внести несколько изменений в правила футбола.

"Мне было бы очень интересно посмотреть на футбол без офсайдов. Правда, мне кажется, что многие не поддержат это предложение. Сейчас футбол, с моей точки зрения, все больше напоминает гандбол. Десять полевых игроков и вратарь делают свою штрафную неприступной крепостью. Преодолеть эту стену всегда очень трудно. Все команды используют одну и ту же тактику с надежной игрой в обороне", — сказал ван Бастен, ранее выступавший за "Аякс", "Милан" и сборную Нидерландов.

Техдиректор ФИФА уверен, что нововведение позволит сделать футбол более зрелищным с большим количеством забитых голов. "Именно за этим на стадион приходят болельщики. Например, в хоккее на траве офсайды уже отменили, и никто не жалуется", — заявил он.

Кроме того, голландец предложил ввести буллиты вместо дополнительного времени и послематчевых пенальти. Так, футболист будет получать мяч в 25 метрах от ворот, и за восемь секунд он должен отправить снаряд в цель. При этом голкиперу запрещено покидать пределы штрафной. После касания вратарем мяча у игрока не будет возможности добить его в ворота. У каждой из команд будет по пять попыток.

"Эта идея предоставляет игрокам множество новых возможностей. Можно демонстрировать дриблинг, бить, выжидать. В ходе матча таких ситуаций не встречается", — пояснил ван Бастен.

Вместо желтых карточек он предлагает наказывать игроков за фолы удалением с поля на определенное количество минут. По мнению ван Бастена, стоит ввести оранжевые — футболист будет удаляться на 10 минут за грубый фол, не тянущий на красную карточку, или за серию фолов.

"Футболисты этого очень боятся. Играть вдесятером против 11 соперников не так-то просто. Не говоря уже об игре вдевятером или ввосьмером", — считает голландец.

Предложения ван Бастена, занявшего должность техдиректора в сентябре прошлого года, на этом не ограничиваются. Он хотел бы, чтобы команды потеряли возможность тянуть время в последние десять минут матча. Предлагается с 80-й минуты запретить держать мяч в статичном положении более десяти секунд. Это не позволит тренерам проводить долгие тактические замены и задерживать пробитие штрафных.

"Болельщики хотят видеть зрелище, голы и борьбу двух команд. Тактические замены, долгое исполнение штрафных и выход врачей на поле отнимают у футбола много времени. Сейчас команды не стесняются откровенно тянуть время, чтобы сохранить преимущество в счете", — сказал ван Бастен.

Еще одно предложение — введение пяти разрешенных фолов, как в баскетболе. В шестой раз нарушив правила, игрок покинет поле.

По словам технического директора ФИФА, сначала он хотел бы узнать мнение общественности, прежде чем выносить какие-либо из предложений по изменению правил игры на обсуждение в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).