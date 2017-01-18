МИНСК, 19 янв — Sputnik. Сборная Германии по гандболу претендует на медали Чемпионата мира среди мужчин во Франции, заявил главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов после поражения от немцев.

Накануне вечером подопечные Шевцова потерпели очередное поражение на мировом гандбольном форуме в рамках предварительного раунда. После финального свистка счет на табло был 25:31 в пользу немецкой дружины. В составе белорусов самыми результативными были Артем Королек, Сергей Шилович и Алексей Шинкель — по четыре мяча, Андрей Юринок — три. Забитым голом даже отличился голкипер Вячеслав Солдатенко.

"Команда Германии более опытная, но первая половина матча была идеальной. Во второй мы снизили интенсивность, а когда разрыв стал слишком большим, мы уже не смогли вернуться в игру. Германия может выиграть медали на этом турнире", — приводит слова Шевцова официальный сайт ЧМ .

В свою очередь наставник немецкой сборной Дагур Сигурдсон заметил, что белорусы играли хорошо. По его словам, команда Шевцова — одна из лучших сборных на этом турнире.

Свой заключительный поединок группового этапа сборная Беларуси проведет 20 января против команды Венгрии. До этого белорусы победили гандболистов Саудовской Аравии (29:26), а также проиграли сборным Чили (28:32) и Хорватии (25:31).

Положение команд в группе С: Германия — 8 очков (4 игры), Хорватия — 8 (4), Венгрия — 4 (4), Чили — 2 (4), Беларусь — 2 (4), Саудовская Аравия — 0 (4).