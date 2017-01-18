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Australian Open. Мирный и Хьюи вышли во второй круг, Бурый и Лоренци выбыли
19.01.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг .
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