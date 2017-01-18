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Australian Open. Мирный и Хьюи вышли во второй круг, Бурый и Лоренци выбыли

19.01.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Трет Хьюи (Филиппины) / Максим Мирный (Беларусь)  Леандер Паес (Индия) / Андре Са (Бразилия)
4:67:66:4
Дата проведения
19 января, 02.20
Онлайн матча
Равен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США)  Паоло Лоренци (Италия) / Александр Бурый (Беларусь)
6:37:5
Дата проведения
19 января, 06.06
Онлайн матча
 
 
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг .

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