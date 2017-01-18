Тяжелый форвард Владимир Веремеенко рассказал о том, почему не получилось сыграть за сборную Беларуси на квалификации Евробаскета-2017.

- Совсем недавно глава федерации баскетбола Максим Рыженков сказал следующее: «Человек просто пропал. На две или три недели. Его элементарно не могли найти, вот и вся история». Что же это за история?

– Начну рассказ с того, что у наших «сборников» есть группа в «вайбере». Там много говорили о перспективе команды, уговаривали меня порой. На этом фоне решил сам для себя, что летом 2016-го в сборную приеду независимо от любых факторов. Раньше, честно, были случаи, когда я «отмазывался» без особых причин. В Италию приезжали Егор Мещеряков с тренером, смотрели Кубок страны, прицеливались на кандидата на защитника в сборную. Поговорили, и я стопроцентно обещал, что приеду, никаких проблем.

Потом была та самая травма на финише сезона. Поначалу, в мае, врачи мне сказали, что ничего делать не надо. Мол, месяц отдохнешь – и все пройдет. Я отдыхал – побывал в Беларуси, в Москве, с семьей слетал в теплые страны. Улучшения не было – нога была все такая же опухшая. Здесь, в Москве, сделал МРТ, объяснил доктору, что хочу к сборной восстановиться. Тот сказал – шансов нет, можешь довести дело до операции. Не послушал, поехал в Италию к знакомому терапевту. Тот пообещал, что вернет меня в строй. Начал там тренироваться, и тут поступило предложение из Бамберга. Полетел на медосмотр, доктора сказали: если едешь в сборную, и что-то случается, контракт в силу не вступает. Потому что их обследование мои проблемы с ногой и спиной выявило.

Все это я объяснил тренеру Крутикову. По-человечески он меня прекрасно понял. Попросил все же приехать в Минск, а там – как получится. Потому я прилетел на презентацию команды и вернулся в Бамберг восстанавливаться. Был постоянно на связи и с тренером, и с Егором, держал их в курсе – с главой федерации, конечно, не общался. Предупредил, что к играм сборной готов не буду и идти на серьезный риск не могу. Говорил предельно честно. Увы, не получилось приехать. Может, только перед заключительными играми уже не было у нас созвонов по скайпу.

- Похоже, Крутиков – единственный тренер за долгие годы, кто старается говорить с тобой лично. Приходилось читать, что прежде с тобой связывались исключительно через агента или родителей.

– Это не совсем так. И Михаил Аркадьевич Фейман в Москву приезжал, мы с ним встречались. И с Попковым, и с Борисовым общался.

Недавно была статья о моих неприездах в сборную. Большинство из них случались по уважительным причинам – уже соберешься приехать, а что-то случается. Но, признаюсь честно, два или три раза я сачковал, что-то придумывал. Сейчас читаю в интернете болельщиков, комментаторов к новостям. Многие, наверное, приближены к баскетболу, что-то знают, где-то слышали. Противопоставляют мне сестру. При этом совсем не знают меня.

Не то чтобы обидно… Вообще, знаешь, они во-многом правы. К тому же, в конце концов, про звезд мировой величины всякого неприятного пишут в миллион раз больше. Знаю, что меня многие из-за сборной считают говном. Скажу только, что не такое уж я говно. Хочу извиниться перед теми, чьих надежд не оправдал, – сказал Веремеенко.