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Беларусь U-17 – Словакия U-17. Кириленко сделал 3 голевые передачи
19.01.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
16-летний нападающий юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко в матче Кубка развития против сборной Словакии отметился тремя голевыми пасами. Белорусы одолели словаков 3:2 и заняли первое место в подгруппе.
Ранее Кириленко отметился двумя очками в матче против Финляндии (1+1), а также голевой передачей в игре с Латвией.
Всего в трех матчах Кубка развития Кириленко набрал баллов по системе «гол+пас» (1+5).
Директор «Минска» Игорь Шлойдо
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16-летний нападающий юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко в матче Кубка развития против сборной Словакии отметился тремя голевыми пасами.
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