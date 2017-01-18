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Беларусь U-17 – Словакия U-17. Кириленко сделал 3 голевые передачи

19.01.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16-летний нападающий юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко в матче Кубка развития против сборной Словакии отметился тремя голевыми пасами. Белорусы одолели словаков 3:2 и заняли первое место в подгруппе.

Ранее Кириленко отметился двумя очками в матче против Финляндии (1+1), а также голевой передачей в игре с Латвией.

Всего в трех матчах Кубка развития Кириленко набрал баллов по системе «гол+пас» (1+5).

Ранее сообщалось, что интерес к Кириленко проявляет немецкий «РБ Лейпциг».

Директор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил интерес к молодому форварду.

«Он отдаленно напоминает Месси». 16-летний белорус, которым заинтересовался «РБ Лейпциг»

 
Теги: Минск
 
 
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16-летний нападающий юношеской сборной Беларуси Кирилл Кириленко в матче Кубка развития против сборной Словакии отметился тремя голевыми пасами.

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